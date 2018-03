Donald Trumps Kinderbibel kommt ins Museum

US-Präsident Donald Trump hat eine der beiden Bibeln, auf die er 2017 seinen Amtseid leistete, laut Kathpress an das Washingtoner Bibelmuseum gespendet. Die Bibel stammt aus Familienbesitz. Trump erhielt sie von seiner Mutter im Alter von neun Jahren. Sie begleitete ihn durch seine Sonntagsschulzeit an der "First Presbyterien Church" im New Yorker Stadtteil Queens.