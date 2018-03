Warum sich Donald Trump Grünzeug ins Sakko steckte

Wo sonst ein Einstecktuch hervorlugt, sprießte bei Donald Trump am Donnerstag Grünes: Der US-Präsident hatte sich zum Treffen mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar im US-Kapitol Klee in die Brusttasche gesteckt.

Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST Wer als Erklärung für das unübliche Accessoire etwas Spektakuläres erwartet, wird enttäuscht sein: Grund für den Pflanzenschmuck ist eine irische Tradition. Auch Varadkar trug anlässlich des Treffens Kleeblätter. Im weiteren Verlauf des Treffens überreichte er Trump als Höhepunkt der jährlich stattfindenden "Shamrock Ceremony" im Weißen Haus auch eine Schüssel gefüllt mit weißem Feldklee. Das Ritual ist Fixpunkt der Vorbereitungen auf den St. Patrick's Day und wird jedes Jahr im Weißen Haus zelebriert.

Foto: AP/Susan Walsh Shamrock, wie ein dreiblättriges Exemplar der Klee-Arten Weißklee oder Faden-Klee in Irland genannt wird, ist das inoffizielle Nationalsymbol des Landes.

