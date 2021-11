Virales Video: Jeff Bezos' Freundin flirtet mit Leonardo DiCaprio

Entstanden ist das virale Video am vergangenen Wochenende bei einem Event des Kunstmuseums Los Angeles County Museum of Art. Hand in Hand sind Bezos und seine Freundin vermeintlich verliebt zu sehen, als plötzlich der Weltstar zu ihnen stößt. Von der Sekunde an hat Sánchez nur mehr Augen für DiCaprio und verwickelt ihn ein Gespräch. Bezos steht wortlos daneben. Ein gefundenes Fressen für die Sozialen Medien.