Putzmittel für Männer: Neue Hofer-Produkte verwirren das Internet

Vielleicht wollte der Discounter auch die restlichen Produkte satirisch kritisieren, meinen andere User: Bei anderen Artikeln in dieser Sparte finde man nicht selten gezielt auf Frauen ausgelegte Werbekampagnen. In Werbe-Spots seien meist lächelnde Damen zu sehen, die zeigen, wie gut die Produkte funktionieren. Vielleicht wolle Hofer den Spieß überspitzt umdrehen, um zu zeigen, dass ein Unterschied nach dem Geschlecht bei Reinigungsmitteln, aber auch anderen Produkten, vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist, wie in machen Werbungen dargestellt.

Ob das ganze nun tatsächlich Männer dazu bringen soll, mehr im Haushalt zu arbeiten oder mehr dieser Produkte zu kaufen? Darüber lässt sich nur rätseln. Genauso wenig weiß man jetzt schon, ob die Artikel dieses Ziel erreichen werden. Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall generiert.