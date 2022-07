Oberlippen-Bekenntnis: Der Schnauzer ist wieder in Mode

Junge Bartträger

Die Popularität des Moustache, wie er auf Englisch und Französisch, immer öfter jedoch auch im Deutschen genannt wird, verläuft seit Jahrzehnten in Wellen. In den Achtzigern und Neunzigern Standard im Herrengesicht, verschwand die breite Version des Schnurrbarts danach von der Bildfläche. In den 2010er-Jahren zeigten sich Stars wie Brad Pitt oder George Clooney wieder mit Moustache, gleichzeitig wurde er im Aktionsmonat „Movember“ zum internationalen Symbol für Männergesundheit.

Der Trend zur „Rotzbremse“ in der jungen Generation sei nun schon seit einigen Jahren zu beobachten, habe durch „Top Gun: Maverick“ aber noch einmal Schwung bekommen, berichtet Paolo vom Wiener Barbier-Shop Giller & Co. Zu ihm kommen vermehrt junge Männer Mitte 20, die unsicher sind, wie sie ihren „Stache“ formen und pflegen sollen. Viele hätten zur Vorlage Fotos aus den sozialen Medien mit dabei.

Geölt und getrimmtPaolos Tipp: den Oberlippenbart herauswachsen und dann von einem Profi in Form bringen lassen. „Der Moustache wird heute viel gepflegter getragen als in den Achtzigerjahren“, erklärt der Barbier. Für die entsprechende Optik sollte er täglich mit Bartöl oder -balsam gepflegt und alle paar Wochen vom Profi getrimmt werden. „Wir achten darauf, dass die Barthaare nicht über die Lippen gehen. Ich bin selbst Moustache-Träger und lasse in der Mitte ein kleines Dreieck frei, damit es exotischer wirkt.“ Eine glatte Kinnpartie wie bei Tom Selleck in der Kultserie „Magnum“ sei kein Muss mehr, wie etwa Zac Efron oder Ryan Gosling vormachen.