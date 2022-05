Bart-Rasur verweigert: Kurioser Skandal um Basketball-Schiedsrichter

"Stokes erkl├Ąrte mir, dass Headcoaches und Sportdirektoren B├Ąrte nicht m├Âgen und sich dar├╝ber beschweren w├╝rden", sagte Barth der FAZ. Der Deutsche weigerte sich auch nach mehrmaliger Aufforderung, seinen Bart abzurasieren. "Ich verstehe nicht, was das soll. Was f├╝r einen Unterschied macht es, ob ich mich rasiere oder nicht? Das ist eine Form von Diskriminierung. So gern ich Euroleague pfeifen w├╝rde, das kann ich nicht akzeptieren", begr├╝ndete der M├╝nchner Referee seine Entscheidung. In der Euroleague kam er fortan nicht mehr zum Einsatz.

Barth schaltete Juristen ein und drohte der Liga, an die ├ľffentlichkeit zu gehen. Der Deutsche sagte, ihm gehe es nun nicht mehr um sich selbst, sondern dass es solche Vorf├Ąlle in Zukunft nicht mehr gebe. "Ob sich die Organisation wirklich ├Ąndert, muss man sehen. Aber es ist wichtig, dass die ├ľffentlichkeit von diesem Vorgang wei├č", schilderte Barth.