Böse, böser, am bösesten: Warum dieses Model-Video viral geht

Dem 26-jährigen Harris Dickinson wird eine glänzende Karriere vorhergesagt - jetzt geht ein Video mit dem Schauspieler in sozialen Medien viral. Der Brite spielte in der satirischen Tragikomödie Triangle of Sadness das Männer-Model Carl.

Der Spielfilm von Ruben Östlund aus dem Jahr 2022 wurde bei den Filmfestspielen in Cannes gefeiert und erhielt die Goldene Palme. "Grumpy brand vs. smiley brand", also mürrische Marke gegen lachende Marke, steht im Begleittext des Videos mit Harris Dickinson.

Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem umjubelten Spielfilm.