Top-Psychoanalytiker veranstalten Kongress in Wien

Kurz-Biographie: Heinz Kohut

„Mein Vater war Jude, meine Mutter ist es nicht. Ich entschied, dass ich es nicht bin.“

Heinz Kohut wurde am 3. Mai 1913 in Wien in eine großbürgerliche, assimilierte Familie hineingeboren. Obwohl die Familien beider Eltern in der Vergangenheit mehrere berühmte Rabbis aufwiesen, besuchten Kohuts die Synagoge nur noch an religiösen Feiertagen. Seinem Selbstverständnis nach war Kohut Wiener; seine Familie lebte hier schon drei oder vier Generationen lang. Aus einer Wohnung im Alsergrund übersiedelten die Kohuts nach Döbling, in die Paradisgasse 47.

1932 begann Kohut an der Universität Wien Medizin zu studieren.

1937 starb sein Vater Felix. Heinz begann mit seiner Analyse bei dem bekannten Psychoanalytiker August Aichhorn. Aichhorn machte bleibenden Eindruck auf Heinz Kohut: Er war kein streng klassischer Analytiker, hatte aber dafür den besonderen Vorzug eines jahrelangen Umgangs mit verwahrlosten Jugendlichen.

Im Oktober 1938 schloss Kohut sein Studium ab. Da jüdische Studenten nur noch eine Weile lang Prüfungen ablegen durften, musste er extrem schnell lernen und schaffte es sogar, auch noch die entsprechenden Zeugnisse zu erhalten.

Erst die historischen Ereignisse, sprich der Nationalsozialismus, machten es Kohut schmerzhaft bewusst, dass nicht seine tief empfundene Zugehörigkeit zur deutsch-österreichischen Kultur, sondern die zur jüdischen Bevölkerung zählt. Obwohl der Vater die Synagoge im neunten Wiener Gemeindebezirk besuchte, nahm ihn die Mutter immer wieder in die katholische Sonntagsmesse mit, was ihr die passendere Form von Religionsausübung zu sein schien. Kohut sagte dazu wörtlich: „Mein Vater war Jude, meine Mutter ist es nicht. Ich entschied, dass ich es nicht bin.“

Im Frühjahr 1939 gelang es Kohut, Wien zu verlassen. Nach einer Zwischenstation im Kitchener Flüchtlingslager und, als er eine Lungenentzündung bekommt, bei einem Onkel in England, traf er im März 1940 in den USA ein und fand in Chicago Aufnahme bei Siegmund Levarie, einem schon früher emigrierten Kindheitsfreund. Nachdem er in einem kleinen Spital im südlichen Chicago gearbeitet hatte, wurde er in die Ausbildung zum Neurologen an der Universität aufgenommen.

Kohut arbeitete ab 1952 vorwiegend als niedergelassener Psychoanalytiker in eigener Praxis, hielt aber noch Vorlesungen an der University of Chicago. 1957 präsentierte er nach einer Reihe von bedeutenden Artikeln seine erste grundlegende psychoanalytische Arbeit, den Essay „Introspektion, Empathie und Psychoanalyse“, der im Jahr 1959 veröffentlicht wurde.

Von 1961 bis 1973 brachte er sich organisatorisch intensiv in den Standesvertretungen ein, war zeitweise Vizepräsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung und wurde 1964/65 Präsident der “American Psychoanalytic Association”.

1965 hielt er seinen Vortrag „Forms and Transformations of Narcissism“ und es formierte sich eine erste Gruppe mit Paul Ornstein, Paul Tolpin, Michael Basch, Arnold Goldberg, John Gedo….im Jahr danach wurden Anna Ornstein, Marian Tolpin, Bernard Brandchaft and Robert Stolorow dazu eingeladen, die ja später auch für uns im WKPS große Lehrer wurden.

1971 erschien sein erstes Buch, die Monographie “The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of the Narcissistic Personality Disorders”. Seine Theorien über die narzisstische Wut wirkten als Sprengstoff und führten zu Spannungen im Chicagoer psychoanalytischen Institut.

Heinz Kohut starb am 8. Oktober 1981

1984 erschien, herausgegeben von seinem Kollegen Arnold Goldberg “How Does Analysis Cure?”, sein letztes Buch.

(gekürzte Fassung, zur Verfügung gestellt von Andrea Harms)