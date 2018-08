Tinder-Scherz: Frau verabredet sich mit hunderten Männern in NY

Pleasants, der sich wie einige andere weigerte, das Spielchen bis zum Ende mitzuspielen, beobachtete, dass sich schlussendlich ein Gewinner herauskristallisierte. Über die Identität des Siegers ist laut New York Times nichts bekannt.

Mysteriöse Aktion

Was genau hinter der Aktion steckt, ist nicht vollständig geklärt. Die New York Times schreibt in einem Artikel, dass der DJ, der an jenem Tag am Union Square auftrat, der Zeitung keine Auskunft geben wollte, da er laut eigenen Angaben eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben habe. Nick AM, so der Name des Musikers, habe dann jedoch Hinweise gegeben, dass Aktionist Rob Bliss mit der Aktion in Verbindung stehen könnte.

Dieser Verdacht hat sich mittlerweile erhärtet. Die Agentur "Rob Bliss Creative" hat angekündigt, am kommenden Donnerstag ein Video zu veröffentlichen, welches Licht ins Dunkel bringen soll. Die Agentur ist auf "virale Video-Kampagnen" spezialisiert. 2014 sorgte sie mit diesem Video für weltweite Aufmerksamkeit. Darin ist eine junge Frau zu sehen, die zehn Stunden lang durch New York läuft – und währenddessen 108 Mal sexuell belästigt wird (mehr dazu hier).