"Times-Square-Kuss"-Statue mit #MeToo-Schriftzug beschmiert

Unbekannte haben eine Statue des berühmten "Times-Square-Kusses" mit einem #MeToo-Schriftzug beschmiert. Das Standbild war von New York nach Florida ausgeliehen worden. Der Schaden wird auf rund tausend Dollar geschätzt.

Auf dem linken Bein der Frauenfigur prangt nun der Schriftzug #MeToo, wie die Polizei in Sarasota im US-Staat Florida mitteilte. Die Statue, nachempfunden einem berühmten Foto, zeigt den Kuss zwischen einem US-Matrosen und einer Frau auf dem New Yorker Times Square während der Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Polizei geht davon aus, dass die Statue am Montag beschmiert wurde.