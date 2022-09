Studie: Hunde erkennen am Geruch, ob Menschen unter Stress stehen

Hunde sind der beste Freund des Menschen, hei√üt es. Und sie verf√ľgen √ľber ein enormes Einf√ľhlungsverm√∂gen in die Gem√ľtslage ihrer menschlichen Halter. Das k√∂nnte auch an deren Geruch liegen, wie nun eine Studie nahelegt, die im Fachjournal Plos One publiziert wurde. "Die Studie hat definitiv gezeigt, dass sich bei Menschen unter Stress das Geruchsprofil ver√§ndert", erkl√§rt Clara Wilson, PhD-Studentin an der Queen's University Belfast und Erstautorin der Studie.

Eine Erkenntnis, die f√ľr die Ausbildung von Servicehunden hilfreich sein kann, die speziell Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsst√∂rung im Alltag unterst√ľtzen sollen. Bisher wurden diese Hunde eher auf visuelle Reize trainiert, die Geruchskomponente k√∂nnte nun zus√§tzliche Informationen liefern.