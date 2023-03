Sprechende Hunde: Können die Vierbeiner über Sprechbuttons kommunizieren?

Viele Haustierbesitzer sind schon längst davon überzeugt, dass ihre Hunde und Katzen ihnen via Buttons ihre Wünsche, Bedürfnisse und Fragen mitteilen. Im Gespräch mit der Washington Post, erzählt etwa eine Hundehalterin, dass ihre Hündin mit den Worten "wütend" - "schau" - "will" - "spielen" - "draußen" darauf reagiert habe, dass sich das Gassigehen verzögerte. Ein anderer Hundebesitzer sagt: "Wenn er auf 'Leckerli' drückt, rennt er in die Küche. Wenn er auf 'Gehen' drückt, rennt er dorthin, wo die Hundeleine hängt."

Skepsis

Hundeexperten sind da noch etwas zurückhaltender, was diese neue Form der Kommunikation betrifft. Alexandra Horowitz, Leiterin des Dog Cognition Labors am Barnard College, meint, dass Hunde den Menschen bereits mit ihrer Körpersprache deutlich sagen, was sie wollen. Die Sprechknöpfe könnten von den bereits etablierten Zeichen ablenken, die uns unsere Hunde geben.

Clara Wilson, Forscherin am Working Dog Center der University of Pennsylvania stimmt zu: "Hunde können Symbole und Knöpfe Objekten und Aktionen korrekt zuordnen. Das ist aber ganz und gar nicht dasselbe, wie die Art, in der Menschen Sprache verstehen und nützen." Anstatt also versuchen, Hunden die Sprache der Menschen beizubringen, sollten umgekehrt Menschen lernen, das Verhalten ihrer Hunde richtig zu lesen und zu deuten, um sie zu verstehen.