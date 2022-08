Ein Snack mit Folgen: Warum dieses Bärenmädchen völlig high ist

Teures Gift

Mit ihrer Honigwahl bewies Balkiz zumindest eines: einen exklusiven Geschmack. Denn ein Pfund (etwa 0,4 kg) des in der Türkei Deli Bal genannten Honigs kann bis zu 170 US-Dollar kosten. Der Grund: Er ist nur in den Kaçkar-Bergen oberhalb des Schwarzen Meeres oder am Fuße des Himalayas zu finden. Denn dort sind Heidekrautgewächse beheimatet, die Granyatoxine erhalten. Diese werden von den Bienen gemeinsam mit Pollen und Nektar zu Honig verarbeitet. Fünf bis 30 mg dieses Honigs reichen dann aus, um beim Menschen Vergiftungserscheinungen hervorzurufen. Die Dosis macht also, wie immer, das Gift. Ein kleiner Löffel des Honigs, aufgelöst in heißem Wasser oder Milch, gilt in den Ursprungsregionen als Hausmittel gegen Bluthochdruck, Impotenz und allerlei andere Leiden und Wehwehchen.

Honig als Waffe

Balkiz ist übrigens bei weitem nicht die erste, die zu tief ins Gifthonigglas schaute. Ganze Armeen fielen ihm zum Opfer. So berichtet beispielsweise der römische Geschichtsschreiber Strabon von einem Feldzug des römischen Heeres gegen den Pontischen König Mithridates VI. im Jahr 67 vor Chr. Er wies seine Soldaten an, Töpfe voller Tollhonig für die angreifende Armee bereitzustellen. Als die Römer auf die List hereinfielen, und nach dem Verzehr der halluzinogenen Speise völlig außer Gefecht gesetzt waren, kehrte das Heer des Mithridates zurück und besiegte es mit Leichtigkeit. Das Bärenmädchen ist also - quer durch die Geschichte - in guter Gesellschaft.