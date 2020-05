Theater: Der Romeo von der Berufsschule

Manuela Schandry staunt über sich selbst: "Dass ich mich getraut habe, vor so vielen Menschen zu reden, hätte ich mir niemals vorstellen können", sagt die 18-Jährige heute. Vor einem Jahr war das noch ganz anders: "Ich war schüchtern, hab' immer leise geredet." So verändert hat Manuela das Theaterspiel. Gemeinsam mit 37 Berufsschülern stand sie auf der Bühne - während der Schul- und Arbeitszeit. Denn "Romeo und Julia" war Teil ihrer Lehrausbildung in der Spar-Akademie, wo Theater seit heuer für alle fix auf dem Stundenplan steht.



Die Initiative kam von Sylvia Rotter, die seit Jahren mit Kindern und Jugendlichen Theater spielt. Sie ist überzeugt: " Schauspielen fördert die soziale, emotionale und motorische Entwicklung." Ob das wirklich so ist, sollte Hirnforscher Manfred Spitzer wissenschaftlich überprüfen. Sylvia Rotter, Manfred Spitzer und Jörg Schielin von der Spar-Akademie machten deshalb die Probe aufs Exempel: Lehrlinge durften "Romeo und Julia" spielen.