"The Mister": Das neue Buch der Shades-of-Grey-Autorin James

Worum geht's? Diesmal dreht sich alles um das Leben von Maxim Trevelyan, "das bisher sehr einfach war": Mit seinem guten Aussehen, seinen Kontakten zur Aristokratie und seinem Geld musste er niemals arbeiten gehen – oder (wichtiger Punkt!): selten allein schlafen. Doch all das ändert sich schlagartig, als Maxim den Titel, den Reichtum, die Immobilien seiner Familie erbt – und damit auch die damit verbundene Verantwortung. Es ist eine Rolle, auf die er nicht vorbereitet ist. Das allein klingt nicht nach einem Gipfel von Leselust. Aber jetzt kommt's:

Gefährliches Verlangen

Maxims größte Herausforderung ist es, mit dem Verlangen nach dieser jungen, rätselhaften Frau zurechtzukommen, die erst seit kurzer Zeit in England lebt. Und die nichts hat, außer "eine problematische und gefährliche Vergangenheit". Sie ist mysteriös, schön, zurückhaltend und musikalisch talentiert. Maxims Sehnsucht nach dieser Frau wandelt sich zunehmend in eine Leidenschaft, die er so niemals erwartet hätte. Doch wer ist diese Alessia Demachi? Kann Maxim sie vor der Gefahr beschützen, die ihr droht? Was wird sie tun, wenn sie entdeckt, dass auch er Geheimnisse hat? Die Handlung spielt „im Herzen Londons“, aber auch in Cornwall und reicht bis auf die Balkanhalbinsel – und ist, so James, von der ersten bis zur letzten Seite "eine Achterbahnfahrt zwischen Gefahr und Verlangen". Man darf gespannt sein.