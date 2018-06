Die digitale Putzkolonne von Facebook & Co

Auf Manilas Straßen tobt der Verkehr, in einem Hochhausgebäude sitzt eine junge Frau in einem dunklen Raum, starrt auf einen Bildschirm: Delete, ignore, delete – löschen, ignorieren, löschen ... Acht Sekunden hat sie Zeit, um zu entscheiden, ob sie das Foto bzw. Video entfernt oder nicht. Bis zu 25.000 Bilder sichtet sie hier am Tag, darunter Enthauptungen und Kindesmissbrauch. Sie ist ein „Content Moderator“ und beseitigt im Auftrag von Facebook, YouTube und Co. den digitalen Müll.

Ortswechsel: Fast 10.000 Kilometer entfernt sitzen zwei junge Filmemacher in einem Büro in Berlin-Friedrichshain. Hans Block und Moritz Riesewieck wollten herausfinden, wer eigentlich kontrolliert, was wir sehen, denken und wissen. Und stießen dabei auf die digitalen Saubermacher – sie wurden zum Thema ihrer Doku „The Cleaners“, die gerade in den Kinos anläuft.