T-Mobile-Hack bereits eine Woche alt

Den Angreifern, denen es gelungen war, die Sicherheitsbarrieren zu überwinden, könnten theoretisch Einblick in die Daten von mehr als 100.000 Kunden gehabt haben. T-Mobile Austria habe deshalb bereits am Donnerstag damit begonnen, die potenziell betroffenen Kunden per E-Mail oder SMS über den Vorfall zu informieren. "Wir haben deswegen den Weg der Information per E-Mail oder SMS gewählt, weil unsere Online-Shop-Kunden Internet-affin sind und wir sie auf diesem Weg schnell erreichen", so Holzbauer.



Alle Online Shop-Kunden werden ersucht, sicherheitshalber ihre Kundenkennwörter zu ändern. Mit den Daten, die die Angreifer eingesehen haben könnten, könnten sie von betroffenen Usern theoretisch Online-Mobilfunkverträge verlängern oder zusätzliche Pakete hinzu oder weg buchen. Falls es soweit kommen würde, sei man bei T-Mobile selbstverständlich um "eine Kulanzlösung" bemüht.