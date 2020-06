Supercomputer: USA wieder vorne

Der leistungsstärkste Supercomputer der Welt steht nach über zwei Jahren erstmals wieder in den USA. Mit einer Leistung von 16,32 Petaflop/s (16,32 Billiarden Rechenoperationen) hat der IBM-Supercomputer " Sequoia", der auf dem BlueGene/Q-System aufbaut, den bisherigen Fujitsu-Spitzenreiter "K Computer" klar auf den zweiten Platz verwiesen. Österreich fiel aus den Top 100.



Sequoia, der am Department of Energy`s Lawrence Livermore National Laboratory eingesetzt wird, beendet die Durststrecke der USA, welche den Top-Platz zuletzt wiederholt an Systeme in Japan und China abgeben musste. Die Leistungsdaten sind in der Tat beeindruckend. Sequoia schraubt den bisherigen Rekord von Fujitsus K Computer um mehr als 50 Prozent auf 16,32 Petaflop/s in die Höhe. Erreicht wird dies durch den Einsatz von unglaublichen 1 572 864 Prozesserkernen. Der Sequoia wurde zudem als derzeit energieeffizientester Supercomputer der Welt ausgezeichnet.