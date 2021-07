Super Mario hüpft und rast wieder

Für Nintendo ist der Erfolg dieser zwei Mario-Titel von enormer Bedeutung, da sie die zuletzt schwächelnden Verkaufszahlen der 3DS ankurbeln sollen. Der Nachschub an Software von Drittherstellern ist zu gering und vor Kurzem musste der Preis des 3DS-Gerätes drastisch gesenkt werden. Wie im Pilzkönigreich, so auch in er Realität: Es liegt wieder Mal alles an Mario, die Dinge ins Lot zu bringen.