Suchmaschinen häufigste Startseiten

Die Mehrheit der Internetnutzer startet mit einer Suchmaschine ins Netz. Das ergab eine aktuelle Umfrage des deutschen Branchenverbandes Bitkom, wonach 58 Prozent der User Seiten wie Google oder Bing als Startseite in ihrem Browser festgelegt haben. An zweiter Stelle folgen mit elf Prozent Webseiten von E-Mail-Diensten wie Web.der oder T-Online. Auf Platz drei der häufigsten Startseiten liegen soziale Netzwerke (vier Prozent) ebenso wie Nachrichten-Seiten. Nur drei Prozent der Nutzer haben die Webseite ihres Arbeitgebers als Startseite festgelegt.



"Die Wahl der Startseite hat für die Internetfirmen wirtschaftliche Bedeutung, da sie hohe Zugriffszahlen erzeugt und den Weg zu weiteren Diensten eines Anbieters ebnet", so BITKOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Sie gebe auch Hinweise auf Änderungen des Nutzerverhaltens im Web.