Studie: 28 Prozent netzwerken am Klo

Einem Drittel fällt es dank Handy leichter, Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen. 55 Prozent benutzen ihr Handy, um berufliche Telefonate zu führen. Wer die Kosten dafür trägt, ist mittlerweile recht irrelevant. Moderne Tarife machen es möglich.



Nun stellt sich aber noch die Frage, wieviele Menschen private Geräte überhaupt am Arbeitsplatz benutzen dürfen. Laut der Studie unterstützt jedes fünfte Unternehmen (20 Prozent) BYOD. In weiteren 29 Prozent der Unternehmen werden private Geräte geduldet. 27 Prozent der Arbeitgeber erlauben keine Privatgeräte.



App-Nutzung steigt stark

Dass die Leute daheim bessere Geräte als am Arbeitsplatz besitzen, ist laut Kofler kein Wunder: " Smartphones und Tablets sind Teil unseres Lebens geworden." Vor allem jungen Männern ist es wichtig, bei der eigenen Technik am Puls der Zeit zu liegen.



Nicht nur die Hardware ist dabei wichtig, auch die Bedeutung der Software steigt. "Apps gehen ab wie die Post!", meint Kofler. Im Vergleich zu den Vorjahren stiegen sowohl die App-Nutzung, mobiles Internet-Surfen, das Verschicken von Fotos und Videos sowie Social Networking am Handy oder Smartphone. Derzeit nutzen 38 Prozent der Befragten Apps. 71 Prozent der Apps werden kostenlos geladen. In Österreich sind besonders Kostenabfragen (Stichwort: Spritpreis), Bürgerservices und Navigation gefragt.



Gegentrend

Bei all dem technischen Überfluss fragt man sich laut Kogler vielleicht: "Inwiefern mutieren wir zu einem entmenschlichten Wesen, das nur auf Piep- und Klicklaute reagiert?" Hier zeigt sich der Studie zufolge aber auch ein gegenläufiger Trend. Während Österreicher sogar eher auf ihr Auto oder ihren Fernseher als auf ihr Handy verzichten würden, wollen sie immer öfter bewusst nicht erreichbar sein.



"Social Impact" ist eine seit 1999 alljährlich durchgeführte Studie zur Nutzung und zu den sozialen Veränderungen durch die Verwendung von Smartphones und anderer Mobilgeräte.