Stress durch Computer-Absturz bewiesen

Der Zusammenhang zwischen einem Computerabsturz und der dadurch ausgelösten Stressreaktion ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen: Forscher der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU), der FH Oberösterreich und des Linzer Allgemeinen Krankenhauses haben das alltägliche Problem genauer unter die Lupe genommen. Ihre Arbeit wird demnächst in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert, wie die JKU am Mittwoch mitteilte.



Die Wissenschafter maßen die Konzentration des Hormons Kortisol im Speichel von Probanden. Die Ergebnisse zeigten einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem blauen Bildschirm und dem "Technostress". Es handle sich bei dem Phänomen angesichts der zunehmenden Nutzung von Computer und Internet mittlerweile um ein Problem, das die gesamte Gesellschaft betreffe, so die Forscher.