Warum diese Menschen aus Überzeugung nüchtern sind

Kein Alkohol, kein Nikotin, keine Drogen und auch keine One-Night-Stands. Ein Lebensstil, der in unserer Gesellschaft schon fast utopisch klingt, gehören doch für viele das Feierabendbier, Rauchschwaden im Stammbeisl und unzählige flüchtige Bekanntschaften durch Online-Dating-Apps zum Alltagsbild. Einige Menschen wollen sich jedoch von den Zwängen und Versuchungen der Spaßgesellschaft abgrenzen und befreien, um so zu sich selbst zu finden. Diese Menschen bezeichnen sich selbst als Straight Edge, was übersetzt so viel bedeutet wie nüchtern einen Vorteil zu haben. Die Bewegung hat ihren Ursprung in den USA der 1980er-Jahre, als der Sänger einer Hardcore-Punk-Band einen Text über die positiven Seiten des Klar-im-Kopf-Seins geschrieben und damit eine Kehrtwende in der bis dahin rauschgeprägten Szene ausgelöst hat (siehe Kasten zur Geschichte der Bewegung).

Respektvoller Umgang

Einige der Personen, die diesen Lebensstil heute verfolgen, haben oft gar nichts mehr mit dessen Anfängen in der Musikszene zu tun. Martina Luke beispielsweise hat keinen Bezug zu Hardcore Punk, verzichtet dennoch seit elf Jahren auf Zigaretten und Alkohol, weil sie sich beweisen wollte, dass sie auch Nein sagen kann und stärker ist als ihre ungesunden Gewohnheiten. Eine viel bedeutendere Rolle als Gewohnheiten spielen Werte wie Treue, Verantwortung und Rücksicht auf Gesundheit und Umwelt – weswegen viele Straight Edger auch vegetarisch oder vegan leben. Denn Straight Edge zu leben bedeutet auch, respektvoll mit anderen Lebewesen – ob Mensch oder Tier – umzugehen. Der zwischenmenschliche Respekt ist es auch, warum viele Straight Edger Promiskuität ablehnen. Es soll nicht um Eroberungen gehen, Frauen nicht zu Sexobjekten degradiert werden. Während die einen Sex vor der Ehe komplett ablehnen, ist dieser für andere in einer Beziehung legitim. Der Grundgedanke ist derselbe: Der eigene nackte Körper sei nur für den bestimmt, dem man auch seine nackte Seele zeigen würde.