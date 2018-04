Storch fliegt jährlich 13.000 Kilometer zu verletzter Störchin

Wegen ihrer ungewöhnlichen Liebesgeschichte sind Klepetan und Malena in Kroatien inzwischen richtige Berühmtheiten. Insgesamt leben in dem südosteuropäischen Land etwa 1.500 Paare von Weißstörchen. Das zentralkroatische Cigoc wurde 1994 zum ersten europäischen Storchendorf ernannt. Dort leben mehr als 210 der Vögel in Nestern auf den Dächern. Das Dorf zählt damit mehr als doppelt so viele Störche wie Einwohner.