Stadtschulrat verbietet "Schülerstreik"

Die Drohung der Schüler, wegen der Zentralmatura in den Streik zu treten, macht die Verantwortlichen offensichtlich nervös. Sie wollen den Schülern das Streiken einfach verbieten. Hintergrund: Schüler proben den Aufstand, weil die ersten Schularbeiten, die nach dem Benotungssystem der Zentralmatura bewertet wurden, extrem schlecht ausgefallen sind. Sie drohten gar, die Matura zu boykottieren Diesen Protest will der Wiener Stadtschulrat nun im Keim ersticken: In einem Rundschreiben an die Schulleiter der Wiener Gymnasien heißt es , dass die Teilnahme von Schülern an Demonstrationen „keine Angelegenheit sei, die unter der Verantwortung der Schule stattfinden darf.“ In dem eMail, das am Montag verschickt wurde, droht die Behörde: Wenn Schüler demonstrieren gehen, werde das als unentschuldigte Fehlstunde gewertet. Der Unterricht habe plangemäß stattzufinden.

Hier das Mail im Original:

Von: KRÜGLSTEIN Petra Im Auftrag von DANGL Gabriele

Gesendet: Montag, 2. Dezember 2013 14:04

Betreff: SchülerInnenstreik

Sehr geehrte Frau Direktorin!

Sehr geehrter Herr Direktor!

Im Hinblick auf die Streikdrohungen diverser Schülervertretungen im Zusammenhang mit der Einführung der „ Zentralmatura“ möchte Sie der SSR für Wien an folgenden Sachverhalt erinnern:

Gemäß § 43 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes sind die Schüler/innen verpflichtet, den Unterricht während der vorgeschriebenen Unterrichtszeit regelmäßig und pünktlich zu besuchen.

Beim Fernbleiben vom Unterricht zwecks Teilnahme an einer Schülerdemonstration handelt es sich um keine gerechtfertigte Verhinderung iSd § 45 SchUG bzw. § 9 des Schulpflichtgesetzes. Das eigenmächtige Fernbleiben vom Unterricht ist somit schulrechtlich nicht zulässig und führt zu unentschuldigten Fehlstunden.

Die Teilnahme von Schüler/innen an Demonstrationen ist keine unter der Verantwortung der Schule stattfindende Angelegenheit. Im fraglichen Zeitraum hat regulärer Unterricht stattzufinden.

Mit freundlichen Grüßen

Mag.a Gabriele Dangl

Nachstehend ausführliche Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen:

