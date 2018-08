Spielen wie früher: Zehn tolle Ideen für die Ferien

Spiel fair!

Doch dann änderten sich die Zeiten und so die Spiele. Die Hippies wurden rar, man musste sich nicht mehr nur liebhaben, aber die Idee der Neuen Spiele blieb im Kopf. Es entwickelten sich welche für zwei, für viele, für wenige. Aus den „New Games“ machte die Entwicklungspsychologie bald die „Kooperativen Spiele“ – ab den 1980er-Jahren musste wieder alles einem Zweck dienen. Die Grundsätze blieben: Spiel’ intensiv! Spiel’ fair! Tu’ niemandem weh! Diese Leitlinien der New Games treffen auch auf manche der klassischen Kinderspiele zu – intuitiv spielten Kinder schon immer danach. Im Rückblick ging es bei den New Games weniger um die Frage, was man spielt, sondern wie.

Das sagte später auch der US-Amerikaner Stewart Brand, der heuer 80 Jahre alt wird. Der Aktivist und Autor gilt als einer der Begründer der New Games: „Das wirklich Neue an den Spielen ist unsere Einstellung, die jeden in den Spaß an der Herausforderung und die Gemeinsamkeit einbeziehen möchte, damit der spielerische Geist auch vor unserer Arbeit und unserem Leben nicht Halt macht.“ Brand wählte dafür gar keinen radikalen Ansatz, er war immer sicher, dass in jedem Menschen eine gewisse Aggression steckt, man sie aber kanalisieren kann. Sein erstes New Game hieß „Gemetzel“, bis heute eine Ikone der Neuen Spiele, ein bisschen wie „Räuber & Gendarm“, aber mit Streicheln statt Abschlagen. Für Brand zählte der „Körperkontakt beim spielerischen Kämpfen“ und „Aggressionen im Spiel friedfertig auszuleben“, damit man damit umzugehen lernt.

Andere Pioniere waren radikaler und lehnten jegliche Konkurrenz in der Spielstruktur ab. „Wir sollten kein Spiel benutzen, um jemanden zu irritieren, ihm das Gefühl zu geben, er sei ein Verlierer oder zu wünschen, er hätte überhaupt nicht mitgespielt“, sagte einer von ihnen in einem Interview zu Brand. Im Gegenteil solle man bei jedem Spielen immer zeigen, dass „wir bereit sind, jeden Spieler zu unterstützen“.

Dieser Spieler steht bei den alten und den Neuen Spielen im Mittelpunkt. Er wird bedingungslos unterstützt, so wie Eltern ihr Kind bedingungslos unterstützen. Dadurch gedeiht der wahre spielerische Geist, die schöne Kunst des Spiels.

