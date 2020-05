Wie Frauen die Wiener Ringstraße prägten

Zuckerkandl

, Oppolzergasse 6, direkt an derRingstraße: Im Salon– der 4-Zimmer-Wohnung des gleichnamigen Ehepaares Emil und Berta – treffen einander die Geistesgrößen der Monarchie:oder. So viel, so bekannt. "Doch welche Geschichten wurden noch nicht erzählt", fragt. Und weil sie Genderforscherin ist, will sie viel lieber über die Frauen im Salonberichten. "In Nebensätzen erfährt man, dassmit(Kurzzeitehefrau des Architekten) befreundet war." Oder, dasshier ihren späteren Ehemannkennengelernt hat.

All diese unbekannten, nicht erzählten Geschichten über Frauen sind in die neuen Spaziergänge auf den Spuren der Frauen der Wiener Ringstraße eingeflossen, die der "Club Wien Ringstrasse von Soroptimist International" (siehe rechts unten) anlässlich des 150. Geburtstages der Prachtstraße initiiert hat.