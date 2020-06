Spaß-Flieger mit Elektroantrieb hebt ab

Aufgrund des geringen Leergewichts benötigt man in Finnland keine Lizenz, um mit FlyNano zu fliegen. In Österreich sieht die Sache schon anders aus, erklärt Manred Kunschitz, Generalsekretär des Österreichischen Aeroclubs. FlyNano gilt hierzulande als Luftfahrzeug wie jedes andere auch. Das Flugzeug benötigt eine Zulassung, der Pilot benötigt einen Pilotenschein. Zusätzlich wären in Österreich Bewilligungen für das Starten und Landen von Flugzeugen auf Wasserflächen notwendig.



Der Idee des FlyNano kann Kunschitz einiges abgewinnen: "Es ist leicht, umweltfreundlich, macht keinen Wirbel, ist stabil, kompakt - eine revolutionäre Entwicklung." Die Chancen für FlyNano sieht Kunschitz allerdings in Ländern, die viele Wasserflächen haben. "In Florida oder Kroatien wäre das interessant. Bei uns wird das eher kein Renner."



Die ersten FlyNano-Modelle sollen 2013 ausgeliefert werden. Der Stückpreis liegt bei 32.000 Euro. Zusätzlich gibt es für 5.300 Euro einen Transport- und Lager-Anhänger. Für den Transport werden Kabinenteil und Flügel voneinander getrennt. Will man eines der leichten Wasserflugzeuge (eine Variante mit Rädern ist derzeit nicht angedacht) erwerben, benötigt man zunächst eine Kaufoption - anscheinend gibt es bereits einige Vorbestellungen.