SozialMarie 2019: Wo türkischsprachige Mütter Gehör finden

Mit „Merhaba“ begrüßt die Psychologin Sultan Dogan ihre Landsfrauen, die rund um einen großen Tisch Platz genommen haben. „Merhaba“ bedeutet im Türkischen „herzlich willkommen“. Es ist ein Ausdruck, den die anwesenden Frauen in Wien öfters vermissen.

Sie trinken Tee im Erzählcafé. Und sie hören sehr genau zu, was ihnen die Vortragende zu sagen hat. Sultan Dogan ist mehrsprachig in Ottakring aufgewachsen – und selbst Mutter von zwei Kindern. Die 36-jährige Wienerin kennt somit Freud und Leid in der Erziehung. Nicht nur aus den Lehrbüchern, die sie während des Studiums an der Uni Wien gelesen hat.

Fragen über Fragen

Wie kann ich mein Kind bestmöglich fördern? Wie kann ich mit meinem Kind möglichst positiv und möglichst gewaltfrei kommunizieren? Welche Rechte und welche Pflichten habe ich als Mutter in Österreich? Das sind die Themen, die in den „türkischsprachigen Erzählcafés für (werdende) Mütter“ diskutiert werden. Und die Menschen, die kein Kopftuch tragen, keineswegs fremd sind.

Erst im Vorjahr gegründet, haben bis dato knapp hundert Frauen an den Erzählcafés teilgenommen. Ein Turnus besteht aus acht Einheiten zu je zwei Stunden. Organisiert werden diese von der Kinderschutzorganisation „die möwe“, die sich als Anwalt für das Kindeswohl versteht und einsetzt. Für die Finanzierung kommt die Wiener Gebietskrankenkasse auf.

Gestern Abend durften Mitarbeiterinnen der Organisation im Radiokulturhaus einen Ehrenpreis der Unruhe Privatstiftung entgegennehmen (mehr über die Preisträger der SozialMarie 2019 unten).

Die Erzählcafés sind die jüngste Errungenschaft im Programm „Frühe Hilfen“, erzählt „ möwe“-Mitarbeiterin Sultan Dogan vor der Preisverleihung. Bereits seit 2014 werden diese für Schwangere und Familien mit sozialen Belastungen in Wien angeboten. Rund um die Geburt eines Kindes: „Denn da sind Familien am ehesten bereit, externe Hilfe anzunehmen.“