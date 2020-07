Sony Xperia T: Das Handy von James Bond im Test

Ein weiterer Größermacher ist das Unibody-Gehäuse. Rund um das Display befindet sich ein glänzender Rahmen, der bis zu 3,5 mm dick ist. Dieser scheint in den matten Unterteil hineingelegt worden zu sein. Deshalb bildet sich eine zusätzliche Kante an den Seiten des Handys. Ein glatter Verlauf zwischen Glanzober- und Mattuntereil wäre schöner gewesen – vor allem wenn man bedenkt, dass es sich hier um ein Unibody-Gehäuse handelt und der Unterteil sowieso nicht abgenommen werden kann.

Einen kleinen Schönheitsfehler, der aber kaum auffällt, hat das Xperia T von seinem Vorgänger Xperia S geerbt. Der Lautsprecher-Schlitz an der Oberseite ist ein Staubfänger. Auch der Spalt zwischen dem leicht erhobenen Rand und dem Glas des Displays ist anfällig für Schmutzablagerungen.

Handling

Trotz Größe und Gewicht liegt das Xperia T gut in der Hand, solange man es nicht zu locker hält. Die nach innen gebogene Rückseite verkleinert die Berührungsfläche mit der Hand. Die matte Rückseite sieht zwar strukturiert aus, ist aber rutschig – selbst das iPhone 4S mit seiner Glas-Rückseite ist weniger gleitfreudig. Die Rückseitenbeschaffenheit des Xperia T hat aber auch etwas Gutes: Hässliche Fingertapser oder –schmierer sind kaum bis gar nicht sichtbar.

Die Tasten für Standby, Lautstärke und der Kameraauslöser befinden sich rechts unten. Das kommt Nutzern mit kleineren Händen entgegen. Wären die Tasten, wie üblich, rechts oben, wären sie aufgrund der größeren Display-Diagonale schwerer zu erreichen. Rechts oben befindet sich jetzt der Slot für microSD und micro-SIM-Karte, der Akku ist fix verbaut.

User mit großen Händen, die das Gerät in der linken Hand halten, müssen sich etwas umgewöhnen. Will man die Lautstärke beim Telefonieren mit dem Zeigefinger verstellen, muss man das Xperia T relativ weit unten halten, was nicht komfortabel ist. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Lautstärkentasten relativ klein und flach ausgefallen sind.

Die üblichen Android-Tasten sind Display-Tasten, wodurch die tatsächlich nutzbare Display-Diagonale etwas kleiner als die 4,55 Zoll ist. Ein wenig störend ist, dass dadurch die unteren 1,7cm des Smartphone-Gehäuses ungenutzt sind. Natürlich befindet sich darin das Mikrofon und andere Komponenten, aber wenn es den Platz schon gibt, hätte man ihn wie beim Galaxy SIII für Softtouch-Tasten nutzen können und so die vollen 4,55 Zoll des Displays zur Verfügung gehabt.