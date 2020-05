Rot: Die Mutter aller Farben

Warum Rot vor allem auf männliche Tiere sexuell attraktiv wirkt, lässt sich ebenfalls evolutionär begründen – und im Zoo beobachten: Wenn weibliche Schimpansen oder Paviane fruchtbar sind, zeigen sie ihre Paarungsbereitschaft mit rot gefärbten Hinterteilen. Während der Eisprungphase schüttet ihr Körper vermehrt Östrogene aus, die den Blutfluss in bestimmten Körperregionen aktivieren. Die Männchen reagieren auf diese Signale dementsprechend. Ähnliches Verhalten konnten die US-Psychologen Andrew Elliot und Daniela Niesta bei Männern nachweisen: Sie bewerteten Fotos von Frauen mit roter Kleidung als besonders attraktiv und sexuell reizvoll.

Mit Macht und Ansehen verbunden, war Rot auch immer eine politische Farbe. Bereits die Senatoren in Rom trugen eine Toga mit Purpurstreifen. Ab dem 11. Jahrhundert ließ auch die römisch-katholische Kirche ihre Würdenträger in Rot kleiden. Die Bedeutung: Sie waren für den Glauben bereit, auch ihr eigenes Blut zu vergießen – Rot als Farbe des Blutes und damit auch als jene des Kriegs. Apropos: Als noch Mann gegen Mann gekämpft wurde, waren rote Uniformen besonders beliebt. So besiegten sardisch-französische Truppen bei der Schlacht von Magenta am 4. Juni 1859 die Österreicher in roten Uniformen. "Sie wurden damals von der Textilfirma Balsan ausgestattet, die Farbe wurde bewusst gewählt", sagt Axel Venn.

Nicht mehr im Krieg, aber im Wettkampf gewinnen noch heute Sportler in roten Trikots öfter als ihre Mitstreiter. Britische Anthropologen stellten fest, dass bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen rotgekleidete Boxer und Ringer häufiger gewannen als jene in blauen Dressen. Der Grund: Rot wirkt einschüchternd.

Das zeigt sich auch bei Vögeln. Die australische Verhaltensbiologin Sarah Pryke von der Macquarie University in Sydney setzte jeweils einen roten Finken zusammen mit einem schwarzen oder blauen in einen Käfig mit einem Futterautomaten. Statt um das Futter zu streiten, lösten die Vögel den Konflikt völlig unerwartet: Jene mit schwarzen oder blauen Federn versuchten wider Erwarten nicht, ihre rotgefiederten Artgenossen herauszufordern – sie ließen ihnen einfach den Vortritt. Zudem hatten sie eine um 58 Prozent höhere Konzentration des Stresshormons Corticosteron im Blut. Rot schafft es also auch, Konflikte zu vermeiden – wenn auch nur im Tierreich.