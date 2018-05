So leben, als gäbe es kein Morgen

Es klingt schön und einfach, dass man sich von allem, was einem nicht passt, trennen soll. Oft ist das aber gar nicht möglich, etwa, weil man keinen anderen Job findet...

Ja. Man kann nur alles dafür tun, einen zu finden. Es gibt aber tendenziell viel mehr Dinge, für die wir eben nicht alles tun – oft einfach, weil wir große Angst vor Veränderung haben und unser Hirn uns dann mit so Sachen beruhigt wie: Es ist schon ok so... Anders wäre es auch nicht besser... Es könnte viel schlimmer sein... Man kann nicht alles haben... Was, wenn es nicht funktioniert... usw. Dann akzeptieren wir erleichtert ein „Es geht halt nicht“, anstatt alles zu versuchen.

Wie ändert sich das Leben, wenn man ständig ein Ablaufdatum im Hinterkopf hat?

Ich hatte so gut wie keine Angst mehr und war bereit, mehr zu riskieren, in allen Bereichen. Ich habe mir einen Traum erfüllt und ein komplett wahnsinniges Projekt begonnen: Zusammen mit einer Freundin habe ich ein sehr renovierungsbedürftiges Haus gekauft, in das wir unten eine Bar reinmachen und oben ein Bed & Breakfast. Ich habe aufgehört, mich mit Menschen zu umgeben, die mir nichts bedeuten und ehrlich gezeigt, wie ich mich fühle. Ich habe mich verletzlicher gemacht und das Irre war: Je mehr ich meine Schwächen gezeigt habe, desto stärker fühlte ich mich. Ich habe öfter überlegt, was ich wirklich tun möchte (zum Beispiel eine Freundin auf eine Reise zu einer Beerdigung begleiten) und alles dafür getan (andere Verpflichtungen dafür abgesagt). Immer, wenn ich das tat, was ich von Herzen wollte, hat sich das so gut angefühlt, dass ich mehr davon wollte.

Meine Freundin Jana hat sich von der Idee anstecken lassen von der Idee und war plötzlich nicht mehr zu stolz und zu ängstlich, den Typen anzusprechen, der ihr so gut gefiel. Was soll schon passieren? Aller Stolz ist am Ende nicht wichtig, sondern nur, dass man alles versucht hat.

Wie ging es Ihnen, als Sie am Tag nach Ihrem „Sterbetag“, am 16. Februar 2018, aufgewacht sind?

Ich war wahnsinnig glücklich – einfach, weil ich noch einen Tag hatte. Und dann noch einen und noch einen, zumindest wenn alles gut läuft. Ich werde das Kind größer werden sehen, wieder einen Frühling erleben, meine Lieben im Arm halten und wenn ich will noch hundert Hunde adoptieren, einen Blumenladen aufmachen, nach Mexiko reisen oder Gebärdensprache lernen. Das kann ich alles, weil ich das große Glück habe, noch hier zu sein. Sie haben dieses Glück übrigens auch.

Was ist wirklich wichtig im Leben?

Das Herz. Nur das Herz.