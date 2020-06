Jeder Ton kommt von Herzen

In diesem Raum wurden schon viele Noten gespielt, hier hängen so viele Töne", sagt Peter Gassler und atmet ein, als würde er versuchen, etwas von der Energie im historischen Mozartsaal des Konzerthauses einzusaugen. Noch sind die Stühle in den Reihen leer. Am nächsten Tag werden hier Hunderte Zuseher sitzen, den Klängen lauschen.

Die Stimmung im Saal ist locker, es wird gelacht und geplaudert. Bis Dirigent Ewald Donhoffer das Zeichen gibt. Jetzt herrscht volle Konzentration. Die "Hebriden-Ouvertüre" von Felix Mendelssohn ist an der Reihe. Donhoffer deutet zu Gassler – der auch Konzertmeister ist. Wenn das Orchester eine Fußballmannschaft wäre, dann wäre Gassler der Kapitän. Dirigent Donhoffer der Trainer. Er gibt seine musikalischen Vorstellungen an den Konzertmeister weiter. Und der sie wiederum an die Stimmführer – die Musiker, die am ersten Pult sitzen.