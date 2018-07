Siebenjährige in Neuseeland verbannt Männer von Verkehrsschild

"Großartige Ideen können von jedem kommen"

Daraufhin schrieb sie einen Beschwerdebrief an die zuständige Behörde, dass dies "falsch und unfair" sei. Jetzt kam die Antwort: Der Chef der New Zealand Transport Agency (NZTA), Fergus Gammie, bedankte sich freundlich und kündigte an, dass auf dem Schild künftig "Linecrew" ("Streckencrew") stehen wird. In einer Nachricht, die er am Dienstag auf Twitter veröffentlichte, heißt es: "Wir nehmen Zoes Vorschlag gern auf. Großartige Ideen können von jedem kommen, auch von Siebenjährigen." Zoes Mutter Caitlin Carew - selbst erklärte Feministin - meldete sich ebenfalls zu Wort: "So stolz auf meine Siebenjährige."