Warum Berührung so wichtig ist

Shiatsu

Shiatsu

Seit 2003 giltals eigenständiger, gewerblicher Beruf inÖsterreich. Die Berufsausbildung zum professionellen Shiatsu-Praktiker wird vom Österreichischen Dachverband für(ÖDS) organisiert. (Infos unter www.shiatsu-verband. at www.shiatsu-austria.at ). Sie läuft über drei Jahre und umfasst 700 Ausbildungsstunden in Theorie, fernöstlicher Philosophie, Medizin und Psychologie. Ebenso werden moderne westliche körpertherapeutische Ansätze gelehrt. Auch ein Praktikum in einem Krankenhaus ist verpflichtend. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einem Diplom.



Laien-Ausbildung

Den Partner, das Baby oder einen pflegebedürftigen Angehörigen ohne Vorkenntnisse zu berühren kann man in zweitägigen Laien-Kursen des Shiatsu-Verbandes erlernen. Gelehrt werden praktisch einige einfache Techniken für den Körper und die Extremitäten sowie theoretisch die Unterschiede zwischen dem westlichen (anatomischen) und fernöstlichen (energetischen) Weltbild. Der erste Kurs dieser Reihe findet am 31.Mai/1. Juni (10–18 Uhr) bei Oskar Peter (Praxisgemeinschaft Cristalin, Castellezg.15/7, 1020 Wien) statt. Kosten: 220 €, Anmeldung erforderlich.

Mehr Info: www.shiatsu-austria.at