Sharing Economy: Wie Teilen allen nützt

Haben Sie auch eine Bohrmaschine zu Hause? Sie gehört wie vieles zum Inventar eines Haushalts. Genutzt wird sie nur selten: Im Jahresschnitt ist sie 1 Minute 30 Sekunden im Einsatz. Da liegt die Idee nahe, dass man das Werkzeug anderen zur Verfügung stellt, so lange man es nicht braucht. Internetplattformen und soziale Medien machen es einfach, diejenigen, die Gegenstände und Dienstleistungen anzubieten haben, mit jenen zu vernetzen, die diese Dinge brauchen. Sharing Economy heißt das Phänomen neudeutsch.

Neu ist die Idee nicht. Genossenschaften sind nichts anderes, auch örtliche Maschinenringe oder öffentliche Bibliotheken basieren auf dem Gedanken, dass sich Menschen zusammenschließen und Ressourcen gemeinsam nutzen. Auch Nachbarschaftshilfe gab es schon immer. Neu ist nur, dass durch das Internet weitaus mehr Personen erreicht werden können.

Geteilte Wohnungen

Durch die weltweite Vernetzung sind mittlerweile Plattformen entstanden, die gigantische Skaleneffekte haben, wie das Peter Wieser nennt. Er ist Vize-Abteilungsleiter bei der MA 23 (Wirtschaft, Arbeit, Statistik) der Stadt Wien. Als solcher muss er sich auch mit den Schattenseiten der neuen Wirtschaftsform auseinandersetzen. Geteilt werden nämlich nicht nur Fahrräder oder Bohrmaschinen, sondern auch Wohnungen oder Dienstleistungen: "Früher musste man von Land zu Land ziehen, Niederlassungen gründen und langsam expandieren. Heute hat man mit einer Idee sofort Zugang zum gesamten Weltmarkt. Das erklärt, weshalb alles so schnell geht und solche Maßstäbe erreicht. Konzerne wie Airbnb und Uber werden mit 25 bis 50 Milliarden Dollar bewertet, obwohl die Unternehmen selber gar kein Anlagekapital haben. Sie haben lediglich die Plattform. Airbnb gehört keine einzige Immobilie, Uber kein Auto. Keine schlechte Idee. Was wir aber bemerken, ist die Tendenz zur Monopolisierung. Wenn man sich durchgesetzt und die Konsumenten erreicht hat, ist man der Platzhirsch", stellt Wieser fest. "Solche Monopole schaden letztendlich allen." Das ist nicht das einzige Problem: In Amsterdam gibt es sehr viele Plattformen, die Privatwohnungen für die Touristen anbieten. Für Berlin und Barcelona gilt Ähnliches. Die Folge: Dem Immobilienmarkt werden Wohnungen entzogen, und die Mietpreise steigen, sodass sie für Einheimische unerschwinglich werden. Ein Grund, warum in Spanien derzeit die Wut auf Touristen wächst.

Simon Büchler von der Initiative Leila kritisiert, dass "so Einkommen und Vermögen von vielen abgeschöpft werden, der Großteil des Gewinns aber beim Vermittler bleibt". Solchen Auswüchsen kann die Politik gegensteuern: In Barcelona gibt es mittlerweile hohe Strafen für illegale Vermietungen. In Wien wurde mit Airbnb verhandelt, dass Touristen Ortstaxe bezahlen müssen. Hoteliers sind mit der Konkurrenz dennoch nicht glücklich. Während für sie strenge Auflagen z.B. für den Brandschutz gelten, gelten diese für Privatvermieter nicht. Mit der Grundidee, dass durchs Teilen jeder profitieren kann und Ressourcen geschont werden, haben kommerzielle Firmen also nichts mehr zu tun. Gescheitert ist die Sharing Economy dennoch nicht. Denn es gibt viele, meist kleine Initiativen wie z.B. neighbours.HELP oder auch fragnebenan.com (siehe Beispiele unten), die lokal vernetzen und nicht profitorientiert sind.

Virtuelle Landkarte

Wenig bekannt ist, wie viele solcher Initiativen es gibt, sagt Wieser: "Ein Projekt, an dem wir arbeiten, soll in Zukunft mehr Klarheit schaffen. Wir orientieren uns dabei an der deutschen Idee von i-Share (www.i-share-economy.org), wobei eine Art Landkarte von allen Organisationen gestaltet wurde. Die Palette reicht von Tauschplattformen über Mobilität bis hin zum Crowdfunding. Zuerst wurden Initiativen aktiv gesucht und auf die Seite gestellt. Anschließend konnten sich Unternehmen und Projekte freiwillig registrieren. Das Gleiche soll für Wien gemacht werden, damit wir uns einen besseren Überblick verschaffen können. Es soll noch dieses Jahr noch fertiggestellt wird."

Bei allen Bedenken: Die Sharing Economy bietet viele Chancen. "Konzepte wie Carsharing helfen bei der Entlastung des Verkehrs und bei einer effizienteren Nutzung der Ressourcen. Doch auch gut Gemeintes funktioniert nicht immer. Beispiel Bohrmaschine: Die sind gar nicht für den täglichen Gebrauch gebaut."

Mitarbeit: Isabella Radich