Sexuelle Gewalt: Rekordanruferzahlen bei US-Beratungshotlines

Opfer bitten um Hilfe

Klar ist jedenfalls bereits jetzt, dass Christine Blasey Fords Entscheidung, öffentlich über ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt zu sprechen, andere Opfer dazu bewegt hat, sich Hilfe zu holen. Wie CNN berichtet, verzeichnete die National Sexual Assault Hotline (US-Beratungsstelle für Opfer von sexueller Gewalt, Anmerkung d. Redaktion) in den Tagen nach der Anhörung einen Anstieg der Anruferzahlen um 338 Prozent. Das Rape, Abuse & Incest National Network, welches die Hotline betreibt, nahm alleine am Freitag über 3.000 Anrufe entgegen. Der Tag markiert den arbeitsintensivsten in der Geschichte der Beratungsstelle, wie man am Montag mitteilte.