Sean Penn: #MeToo-Bewegung "spaltet Männer und Frauen"

Debatte wird "schwarz-weiß" geführt

Die MeToo-Debatte, bei der Frauen weltweit Sexismus-Vorwürfe publik machen, kam 2017 ins Rollen. Seitdem wurden viele Prominente sexueller Übergriffe beschuldigt. "Mittlerweile besteht der Geist dieser #Metoo-Bewegung größtenteils darin, Männer und Frauen zu spalten", erklärte Penn weiter. Die Debatte werde ihm zu schwarz-weiß geführt.

Für seine Aussagen erntete der zweifache Oscar-Preisträger ("Mystic River", "Milk") in den sozialen Medien vorwiegend Kritik. Ihm wurde etwa vorgeworfen, die Agenda der Bewegung nicht zu verstehen. "Die Kampagne ist kein Angriff auf Männer. Sie ist ein Angriff auf Männer, die missbrauchen", schrieb ein User auf Twitter. "Wow, stellt euch mal vor, eine Frau sagt 'bitte vergewaltige mich nicht' und dann sagt Sean Penn so 'kannst du bitte nicht so spalterisch sein'", merkte eine andere Nutzerin sarkastisch an.