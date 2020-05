Schwimmender Roboter durchquert Pazifik

Ganze 16.688 Kilometer oder 9000 Seemeilen legte der PacX Wave Glider " Pau Mau" in den vergangenen 365 Tagen zurück. Am Donnerstag ging er im australischen Hervey Bay an Land, nachdem er vor mehr als einem Jahr in San Francisco in See gestochen war. Während seiner Reise sammelte " Pau Mau", der nach einem mikronesischen Seefahrer benannt ist, unter anderem Daten zu Temperatur und Salzgehalt des pazifischen Ozeans. Die Daten wurden in Echtzeit übermittelt



Mit der Pazifik-Durchquerung des Wave Gliders konnte bewiesen werden, dass die Technologie auch unter Hochseebedingungen und auf lange Distanzen funktioniert, heißt es in einer Aussendung des US-Unternehmens Liquid Robotics, dass den schwimmenden Roboter entwickelte.