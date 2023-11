Immer Ärger mit der Schwiegermutter: So löst man Konflikte

Schwieriges Terrain: Kindererziehung

Ein absolut heißes Terrain für Konflikte ist das Thema Kindererziehung. Auch wenn sich die Großeltern gerne und liebevoll um den Nachwuchs kümmern, haben sie oft andere Ansichten in Erziehungsfragen. Ein Tipp der Therapeutin: „Mit dem Partner an einem Strang ziehen, sich seiner Position sicher sein und dann das Gespräch suchen.“ Die Botschaften nicht wütend zur Sprache bringen, sondern klar und möglichst ohne Emotionen formulieren. Das könnte zum Beispiel so aussehen: „Wir schätzen, dass du auf unsere Kinder aufpasst, aber den Konsum von Süßigkeiten regeln wir bei uns in der Familie anders.“ Wichtig ist es, niemanden zu verletzen und auch die Enkelkinder nicht in unangenehme Situationen zu bringen. „Kinder sind den Eltern gegenüber loyal, aber wollen auch der Oma nicht wehtun“, so die Therapeutin.