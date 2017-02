Der 23-jährige Todd Krieg hat eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass er auf natürlichem Wege ein Kind zeugen könnte. Denn Krieg ist seit einem Unfall mit dem Motorrad vor drei Jahren von der Brust abwärts gelähmt. Bei seiner Physiotherapie lernte er damals die um zwei Jahre ältere Therapeutin Amanda Diesen kennen und lieben.

"Es funktioniert noch!"

Schon bald wünschten sich die beiden ein Kind, auch wenn sie daran zweifelten, dass es wirklich klappen würde. Nun haben Krieg und Diesen ein Foto in den sozialen Netzwerken veröffentlich, auf dem das Paar mit einem Ultraschallbild zu sehen ist. Dahinter ist eine Mauer zu sehen, auf der mit Kreide geschrieben steht: "It still works!" (auf Deutsch: "Es funktioniert noch!"). So wollten die beiden der Welt mitteilen, dass Diesen schwanger ist und die beiden nicht glücklicher sein könnten. Im Rahmen des Shootings, das die Fotografin Kayla Duffin durchgeführt hat, sind auch noch weitere Bilder entstanden, die das Paar ebenfalls stolz mit der Öffentlichkeit teilt.

Laut dem Magazin People nutzte Krieg das Fotoshooting zudem für einen Heiratsantrag. Seine Verlobte sagte zu People, dass es ein wenig Geduld und ein dienendes Herz erfordere, jemanden in Kriegs Zustand zu lieben. Trotzdem würde sie die Liebe zwischen ihr und Krieg gegen nichts in der Welt eintauschen wollen.