Schwänzen hat keine Konsequenzen

Ayse* kommt regelmäßig eine halbe Stunde zu spät. Kevin kommt nachmittags grundsätzlich nicht. Alex ist seit Wochen gar nicht in der Schule. Etwa zehn Prozent der Schüler einer Kooperativen Mittelschule (KMS) in Wien kommen zu spät – vor allem in den 3. und 4. Klassen.

Die Pädagogen überlegten sich, wie sie die Schüler dazu bringen könnten, pünktlich zu kommen. Dabei fiel ihnen ein Gesetz ein (§ 8 Schulordnung) : Danach kann ein Schüler dazu verpflichtet werden, versäumte Pflichten in der Schule nachzuholen – unter Aufsicht eines Pädagogen. Die Lehrer hätten sich bereit erklärt, in ihrer Freizeit am Nachmittag in die Schule zu kommen. Auch die Schüler und Eltern befanden das als gute Idee. Denn: "Nur eine Konsequenz, die die Schüler sofort zu spüren bekommen, wirkt", meint ein Schülervertreter aus eigener Erfahrung.

Den Lehrern ging es dabei nicht so sehr ums Strafen: Sie wollten, dass die Schüler lernen, dass sie sich an Regeln halten müssen. Eine wesentliche Voraussetzung, wenn sie im späteren Berufsleben erfolgreich sein wollen. Gemeinderätin Isabella Leeb, VP-Bildungssprecherin in Wien, hat den KURIER mit der Geschichte konfrontiert. Sie kann das nur bestätigen: "Ich kenne Fälle, wo sich Lehrlinge wundern, dass sie in der Probezeit gekündigt werden, wo sie doch ,nur 30 Minuten" zu spät zur Arbeit gekommen sind."