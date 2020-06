Schuljahr neu organisieren

Die Lernforscherin nennt dazu internationale Positiv-Beispiele – etwa Finnland oder Kanada: "Die Schüler sind dort auch deshalb im Schnitt besser, weil die Schule eine Art Kommunikationszentrum ist, an dem sich die jungen Menschen länger aufhalten und so mehr Zeit haben, Gelerntes zu festigen."

Dieter Braunstein, Direktor der AHS Alt­erlaa in Wien hat an seiner Schule bereits am Zeit-Management gefeilt: "Unterricht und Phasen wie Projekt- oder Skiwochen werden übers Jahr gleichmäßiger verteilt. Deshalb legen wir solche Exkursionen eher in die Mitte der Semester. Die Prüfungen sind nicht so geballt. Damit wir am ersten Schultag mit dem Unterricht gleich starten können, hat unser Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) beschlossen, dass die Wiederholungsprüfungen alle in der letzten Ferienwoche stattfinden. Das ist auch für die Lehrer entspannter, weil sie in der ersten Woche nicht schon gleichzeitig unterrichten und prüfen müssen." Am Beginn der Umstellung war nur eine knappe Mehrheit der Pädagogen dafür – mittlerweile sind es 75 Prozent, weil sie die Vorteile für sich erkannt haben.