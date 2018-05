Schule: Was tun gegen den Leistungsdruck?

Wenn das Kind lange Zeit nur Misserfolge erlebt, muss man sich grundsätzliche Fragen stellen, betont Bildungspsychologin Christiane Spiel. Dann kann es daran liegen, dass es in der falschen Schule sitzt. „Es sind ja gerade die Eltern, die ihre Kinder in die AHS drängen, auch wenn diese auf einer Neuen Mittelschule besser aufgehoben wären.“ Es gibt aber Schüler, die sich den Druck selbst machen oder die mit ihren leistungsstarken Mitschülern mithalten wollen.

Das Problem des Schulversagens beginne oft früh: „Viele Kinder haben ein schlechtes Selbstbild. Bereits in der Volksschule glauben sie, dass sie für manche Fächer ,zu dumm‘ seien. Sie glauben dann nicht, dass sie sich verbessern können, indem sie lernen und zum Beispiel eine andere Methode anwenden, also lernen sie gar nichts mehr. So wird ein negativer Kreislauf in Gang gesetzt.“Mehr zum Thema Leistungsdruck sehen Sie heute auf schauTV: schauLeben, 17.45 Uhr