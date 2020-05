Schüleranwalt: Möglichkeiten für Migranten

Jaspal, du bist hier in Österreich geboren. Das ist deine Chance. Mach' was daraus und lerne etwas." Diesen Satz hörte der mittlerweile 14-jährige Schüler immer wieder von seinem Vater. Und Jaspal nutzte die Gelegenheit. Er strengte sich an, um immer zu den Besten in der Klasse zu gehören. Heute gibt Jaspal sogar Nachhilfe - in Mathematik und in den Naturwissenschaften.



"Selbst wenn du nichts hast, kannst du hier eine höhere Schule besuchen und lernen, was du willst. In anderen Ländern gibt es das nicht", sagt Jaspal. Aber auch, wenn niemand Schulgeld bezahlen muss, ist Schule teuer. Deshalb bewarb er sich für das "START-Stipendium". Er und weitere 15 Migranten in Wien werden auf diese Art gefördert. "Wenn ich das Geld nicht bekommen hätte, müsste mein Vater seine Ersparnisse dafür ausgeben", erzählt er.