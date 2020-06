Schüleranwalt: Kinder brauchen Hilfe, keine Strafe

Rund 1500 Verfahren gibt es derzeit, weil Jugendliche die Schule schwänzen. Tendenz steigend. Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz möchte die Eltern mehr in die Pflicht nehmen. Sie sollen bei Schulpflichtverletzungen der Kinder höhere Strafen als bisher bezahlen. Für Bildungswissenschaftler Stefan Hopmann ( Uni Wien), ist diese Forderung „eine Frechheit.“ Warum? „Das Gerede von den bildungsfernen Schichten stimmt so nicht. Wir wissen aus Studien, dass z. B. gerade Migranten in der Volksschule noch hoch motiviert sind. Die wollen lernen. Wir schaffen es aber erfolgreich, ihnen in der Unterstufe diese Motivation auszutreiben. Und dafür sollen sie jetzt auch noch bestraft werden? Das kann nicht sein.“

Er nennt ein Beispiel aus einer Studie, die zeigt, wie Kinder demotiviert werden: „Ein Mädchen soll einen Zeitungsbericht vorlesen. Da sie aber noch nie einen in Spalten gedruckten Text gesehen hat, liest sie wie gewohnt in Zeilen. Die Lehrerin hat das Kind hierauf für dumm erklärt. Sie glaubt nicht mehr an das Kind. Die Folge: Dessen Selbstvertrauen ist weg. Aber genau das ist nötig, damit ein Kind die Schule erfolgreich schafft.“ Die Forschung zeige, dass das gelingen kann.