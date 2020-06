Jugendliche sollen "denken lernen"

Diese Meldung sorgte bei vielen Bildungsexperten für Entsetzen: PISA-Champion Finnland plant, die Schreibschrift abzuschaffen. Ab Herbst 2016 wird das Erlernen der Schreibschrift aus den Lehrplänen der Volksschulen gestrichen – die Schüler sollen stattdessen das schnelle und richtige Tippen auf der Tablet- und Computertastatur trainieren. Nur die Druckschrift soll geübt werden.

Das Lernen der Schreibschrift raube zu viel Zeit, außerdem sei sie für viele Schüler motorisch zu kompliziert, klagten finnische Lehrer. „Das ist der Kniefall vor der fortschreitenden motorischen Verarmung unserer jungen Leute“, empört sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Josef Kraus.

Auch bei österreichischen Bildungsexperten stößt die finnische Entscheidung, die bereits in den USA und der Schweiz diskutiert wurde, auf Kritik. Paul Kimberger, Vorsitzender der Gewerkschaft für Pflichtschullehrer, hält das Ende der Schreibschrift für einen „gravierenden Fehler“: „Die Handschrift ist ein Ausdruck der Individualität, die in allen Bereichen zunehmend verloren geht.“ Die Schreibschrift sei eine der großen Kulturtechniken, die keineswegs aufgegeben werden dürfe. „Ich bin wirklich kein Gegner der digitalen Welt. Man muss sie in alle Bereiche integrieren – aber bitte mit Maß und Ziel.“