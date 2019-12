Schöne Mama darf nicht zur "Miss World"-Wahl antreten

Die Kritik an den " Miss World"-Wahlen reißt nicht ab. Vor zwei Jahren kam heraus, dass der Chef der Miss-America-Organisation, Sam Haskell, frauenfeindliche eMails geschrieben hatte. Um das Image inmitten der #MeToo-Bewegung wieder gerade zu biegen, wurde der Schaulauf in Bademode abgeschafft. Jetzt erhebt eine Teilnehmerin Vorwürfe gegen den internationalen Schönheitswettbewerb: Das Model Veronika Didusenko wurde 2018 in ihrer Heimat zur Miss Ukraine gekrönt. Als die Organisatoren herausfanden, dass die 24-Jährige bereits Mutter ist, sei ihr der Titel wieder entzogen worden. Sie darf damit beim Miss-World-Bewerb nicht ihr Heimatland vertreten.