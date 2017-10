Die vom iranischen Verband gesperrte Schachspielerin Dorsa Derakhshani ist zum Nationalteam der USA gewechselt. Sie war bei einem internationalen Turnier in Gibraltar im Februar dieses Jahres ohne das für iranische Frauen obligatorische Kopftuch aufgetreten und deshalb bis auf Weiteres gesperrt worden (mehr dazu hier).

Dorsa Derakhshani,Iranian #chess champion expelled from national team for not wearing the veil.#ForcedHijab pic.twitter.com/IAZxiCmcdq