Saudi-Prinz investiert massiv in Twitter

Der saudi-arabische Milliardär Alwalid bin Talal beteiligt sich am schnellwachsenden Kurznachrichtendienst Twitter. Der Prinz habe gemeinsam mit seiner Kingdom Holding einen Anteil im Wert von 300 Mio. Dollar (230 Mio. Euro) erworben, teilte Kingdom am Montag mit. Unter Berücksichtigung der jüngsten Daten von Analysten zum aktuellen Wert von Twitter in Höhe von 8 Mrd. Dollar entspricht diese Beteiligung knapp 3,8 Prozent. Damit baut der umtriebige Prinz sein Standbein in der Medienbranche aus. Der Neffe des saudischen Königs hält bereits sieben Prozent an News Corp und plant die Gründung eines eigenen Kabelsenders. Das persönliche Vermögen von Alwalid schätzte das " Forbes"-Magazin im März auf fast 20 Mrd. Dollar. Damit landet der Prinz auf Platz 26 der Milliardärsliste.



Die Aktien von Kingdom Holding legten mehr als sieben Prozent zu. Analyst Hescham Tuffaha begrüßte den Anteilskauf: "Die Technologiebranche gehörte in den vergangenen drei Jahren zu einem der wenigen Sektoren, der deutliche Umsatzgewinne verzeichnet hat. Deswegen ist Twitter eine gute Ergänzung zum diversifizierten Portfolio von Kingdom."



Der Kurznachrichtendienst, über den 140 Zeichen lange Meldungen an Interessenten verschickt werden, wurde 2006 gegründet. Twitter zählt rund 100 Mio. aktive Nutzer. Das Angebot gehört neben Facebook und Zynga zu den beliebtesten Diensten im sozialen Netz. Investoren warten gespannt auf einen Börsengang. Im September hatte Twitter jedoch erklärt, es nicht eilig zu haben.